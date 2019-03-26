МВД отправило в Элисту представителя Главного управления собственной безопасности после драки сотрудников СК и полиции

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк. По данным СК, полицейские и следователи подрались в ночь на воскресенье. Газета «Московский комсомолец» писала, что потасовка произошла в развлекательном центре «Уралан». В ней участвовали начальник местного уголовного розыска, его заместитель и два оперативника, противостоявшие нескольким сотрудникам СК и СОБРа. У участников конфликта были при себе арматура и травматическое оружие. Двое пострадали. Точных сведений о причинах конфликта нет.