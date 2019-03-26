На обломках самолета, при крушении которого в 2010 году погиб польский президент, обнаружили следы взрывчатки

Версию о том, что на борту лайнера произошел взрыв ранее отвергал Межгосударственный авиационный комитет, расследовавший катастрофу.

Лаборатория при Минобороны Великобритании изучила несколько десятков образцов обломков с места крушения самолета президента Польши Леха Качиньского. Эксперты подтвердили, что на большинстве обломков есть следы веществ, используемых при изготовлении взрывчатки. Об этом пишет польская пресса. Пробы британским экспертам два года назад передала прокуратура республики. Их выводы совпадают с заключением польской комиссии, которое было обнародовано в июне прошлого года. В нем утверждалось, что следы взрывчатки присутствуют на обломках лайнера и на теле одной из жертв. Это расследование было инициировано после того, как парламентские выборы в Польше выиграла партия Ярослава Качиньского — брата погибшего президента. Власти республики не согласились с выводами Межгосударственного авиационного комитета, который назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а сажать самолет в сложных погодных условиях.

Самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши и большая правительственная делегация, разбился весной 2010 года при заходе на посадку на аэродром в Смоленске. Погибло 96 человек.