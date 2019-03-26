В столице Ингушетии проходит митинг оппозиции, в ходе которого звучат призывы к отставке руководства республики

По оценкам организаторов, в акции участвуют до 10 тысяч человек. Представители ингушской общины в Москве вышли с одиночными пикетами к администрации президента России. У всех одинаковые плакаты с надписью «Евкурова и парламент Ингушетии в отставку!!!». Участники акций подчеркивают, что Юнус-Бек Евкуров находится у власти уже 11 лет, а социально-экономическое положение в республике не улучшается. В Магасе люди не намерены уходить, пока не будут выполнены их требования, — рассказал депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов.

По словам Ахильгова, собравшиеся в Магасе уже направили свои требования руководству России.