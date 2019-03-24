Протестующие в Магасе не намерены расходиться, пока не добьются отставки Евкурова – депутат парламента Ингушетии

Протестующие в Магасе не намерены расходиться, пока не добьются отставки главы республики. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Парламента Республики Ингушетия Сет-Салим Ахильгов.

«Люди настроены решительно. Сегодня собрались тысячи людей, и они говорят, что не уйдут с площади, пока не исполнят их требование в отношении руководства республики», — сказал он.

С.Ахильгов добавил, что митинг проходит без эксцессов, «ситуация под «народным» контролем».

В столице Ингушетии сегодня проходит согласованный митинг. Выступающие требуют отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова и главы парламента. Они обвиняют власти в коррупции.