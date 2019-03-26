Подмосковный театр «ФЭСТ» обыскивают в связи с делом о растрате бюджетных денег

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Расследованием занимается территориальный отдел Следственного комитета. В самом театре уверены, что причина обысков совсем другая: об этом, в частности, в эфире РБК рассказал актер Дмитрий Сотников.

Ранее сообщалось, что бывший директор театра Игорь Соколов находится на допросе.

За последние три года в театре проводились три внеплановые проверки Роспотребнадзора и МЧС.