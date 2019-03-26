Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом» вводят посетителей в заблуждение

Организаторы передвижной выставки «Сирийский перелом», на котором представлена трофейная военная техника из Сирии, вводят посетителей в заблуждение. Так утверждает расследовательская группа Conflict Intelligence Team. По ее данным, есть ошибки в описании экспонатов. Так, например, танк, поставленный в Сирию с Украины в 90-ые годы, называют грузинским. За химическую лабораторию боевиков выдают мастерскую по производству самодельной взрывчатки.