Более 10 тысяч человек вышли на митинг в Ингушетии и потребовали отставки главы региона Юнус-Бека Евкурова

Поводом для протеста стал законопроект, отменяющий обязательный референдум во вопросу изменения границ республики.

Требование отставки Юнус-Бека Евкурова с поста главы региона многотысячная толпа протестующих в Магасе встретила громкими аплодисментами. Собравшиеся держат в руках флаги Ингушетии, лидеры протеста со сцены выражают недоверие руководству республики, требуют возвращения прямых выборов и отмены соглашения о границе с Чечней. Участники жалуются на отсутствие связи, не работает мобильный интернет.

Как пишет издание «Кавказский узел» со ссылкой на главу правозащитной организации «МАРШ» Магомеда Муцольгова, на площади, где проходит демонстрация, много полиции, на зданиях неподалеку были замечены снайперы. Митинг должен завершиться в 18 часов, но его организаторы говорят о том, что не намерены уходить до тех пор, пока руководство Ингушетии не будет отправлено в отставку. Ранее участники ненадолго приостановили манифестацию, чтобы совершить намаз, но вскоре акция возобновилась.

Законопроект о референдуме в Ингушетии был внесен в Народное собрание после попытки инициировать референдум против соглашения о границе с Чечней, которое ранее стало поводом для массовых протестов