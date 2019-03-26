Источник РИА Новости в парламенте: Бывший мурманский губернатор Марина Ковтун станет сенатором

Бывший мурманский губернатор Марина Ковтун станет сенатором, так утверждает источник агентства РИА Новости в парламенте. На минувшей неделе она ушла в отставку. На выборах в Мурманскую областную думу в 2016-ом году, Ковтун возглавляла список «Единой России», поэтому она сейчас может претендовать на мандат депутата областного заксобрания. Это, в свою очередь, дает ей возможность быть делегированной в Совет Федерации.