В нескольких сирийских городах проходят акции против решения США признать Голанские высоты территорией Израиля

В нескольких сирийских городах проходят акции протеста против решения администрации США признать Голанские высоты территорией Израиля. Об этом сообщает агентство САНА. Протестующие держат в руках плакаты с надписями «Голаны принадлежат Сирии». Накануне Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над этим регионом. Это противоречит международному праву, — заявил сегодня в Москве президент Ливана Мишель Аун.

Решение Дональда Трампа о признании Голанских высот израильской территорией будет обсуждаться сегодня на встрече президента Ливана с Владимиром Путиным, — сообщили в Кремле.