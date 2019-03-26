Предварительное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева начнётся 3 апреля

Предварительное судебное заседание по делу форварда питерского Зенита Александра Кокорина и полузащитника ФК Краснодар Павла Мамаева начнётся 3 апреля в Пресненском районном суде Москвы.

Фигурантами громкого дела по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство» также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября прошлого года за участие в двух драках в центре Москвы.

Сперва они напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также повредили машину. Позже компания переместилась в кафе, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак

Срок ареста обвиняемых, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

В пресс-службе суда напомнили, что данная стадия процесса, согласно законодательству, пройдет в закрытом режиме.

Между тем, адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека.