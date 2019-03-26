Министерство просвещения разберётся в истории с увольнением школьной учительницы из Барнаула

На неё стали оказывать давление после публикации в соцсетях фотографии в закрытом купальнике. В городской мэрии утверждают, что не заставляли уходить с работы преподавателя русского языка и литературы.

Скандал вокруг увольнения барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой набирает обороты. В её защиту выступил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он попросил Минпросвещения выяснить, что произошло. Нилов возмущён тем, что преподавателя русского и литературы за невинную фотографию обвинили чуть ли не в порнографии. Учительница пропагандирует на своей страничке в соцсети В контакте здоровый образ жизни и занятия спортом. Таких педагогов нужно поддерживать, отметил в письме к ведомству Нилов, его позицию приводит агентство ТАСС.

Сама учительница рассказала интернет-изданию Сибирь.реалии о том, что её вынудили написать заявление по собственному желанию. Из-за фото, которое Кувшинникова разместила у себя на страничке. Снимок девушки в коротком новогоднем платье с блёстками на фоне зимнего пейзажа директор школы посчитала слишком откровенным. И заявила: так одеваются цитата «только проститутки, так до педофилии недалеко». Ещё раньше недовольство родителей некоторых учащихся якобы вызвало фото педагога в чёрном закрытом купальнике. Снимок был сделан во время акции барнаульских моржей в поддержку зимней универсиады.

Сыну Кувшинниковой — юноша в 11-м классе – устроили травлю и стали занижать оценки. В мэрии Барнаула поспешили рапортовать, что никто учительницу уходить с работы не заставлял. Руководство школы якобы даже просило её остаться. Вернуть педагога на работу намерен министр образования и науки Алтайского края. Как и депутат Госдумы Максим Костенко не увидел на фото ничего предосудительного.

Барнаульская учительница по её словам не хочет возвращаться туда, откуда её уволили, и планирует устроиться преподавателем в художественную школу.