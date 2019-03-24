Петербургского оппозиционера Владимира Иванютенко подозревают в том, что он собирался убить Евгения Пригожина

Петербургского оппозиционера Владимира Иванютенко подозревают в том, что он собирался убить бизнесмена Евгения Пригожина. У активиста обнаружили компоненты взрывного устройства.

Оппозиционного активиста Владимира Иванютенко обвиняют в незаконном сбыте взрывчатых веществ. Об этом пишет «Новая газета». По версии следствия, компоненты взрывного устройства нужны были Иванютенко для того, чтобы взорвать петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, более известного как «кремлёвский повар». Сам активист при этом объясняет, что к покушению его постоянно подталкивал знакомый, который недавно появился в оппозиционных кругах. Из документов дела следует, что это был внедрённый агент полиции, рассказал «Эху Москвы» автор расследования Денис Коротков.

«В компании петербургских оппозиционеров действительно появился непонятный человек, который отличался тем, что в любом случае он всегда пытался предложить своим как бы единомышленникам и соратникам переходить от способов мирного протеста к неким более радикальным действиям», – сказал Коротков.

Сам Иванютенко утверждает, что с провокатором – его зовут Георгий Левин – он познакомился на протестных акциях. Якобы Левин и передал ему компоненты взрывного устройства, предложив взорвать автомобиль Пригожина. Между тем, ранее Левин появлялся и в городском штабе Алексея Навального, и среди активистов петербургской «Открытой России» – он не скрывал своего прошлого и рассказывал, что раньше работал в полиции.

В конце прошлого года неизвестные напали на Иванютенко и нанесли ему несколько ножевых ранений. Активист считает заказчиком нападения Евгения Пригожина.