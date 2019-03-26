Инвестиционный фонд Baring Vostok Майкла Калви выиграл судебный спор о контроле над банком «Восточный»

Решение принял Арбитражный суд в Лондоне.

Совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну следует отказаться от попыток использовать кол-опцион, договор о праве на покупку, который обеспечил бы переход к нему и его партнерам контроля над кредитной организацией. Как пишет газета Financial Times, согласно решению лондонского арбитража, Baring Vostok имеет право обратиться по этому поводу с иском к компании Аветисяна «Финвижн холдингс».

Аналогичный иск рассматривается в суде Амурской области. Упомянутая структура «Финвижн» попросила суд заблокировать согласованную с Центробанком допэмиссию «Восточного» и арестовать почти 10% акций банка. Спорный пакет акций принадлежит кипрской Evison Holdings, через которую инвестфонды Baring Vostok контролируют около 52% акций банка.

Уголовное дело в России на самого Калви и его коллег завели как раз из-за корпоративного конфликта в банке «Восточный». Бизнесмен обвинил Аветисяна и его партнера, миноритарного акционера Шерзода Юсупова в выводе средств из другого банка – «Юниаструм» — перед слиянием с «Восточным».

Юуспов предпочел решать конфликт о неисполнении опциона с помощью силовиков. После его жалобы на Калви завели дело о мошенничестве. Вместе с другими фигурантами он якобы похитил 2.5 миллиарда рублей у «Восточного». Калви и его предполагаемые сообщники находятся в СИЗО.

В Baring Vostok удовлетворены решением арбитражного суда.

Представители американского бизнеса обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Бэринг Восток и его основателя Майкла Калви, — рассказал Интерфаксу президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко. По его словам, американские бизнесмены не планируют отказываться от участия в Петербургском экономическом форуме в июне, однако, дело Майкла Калви может повлиять на количество участников.

Американский бизнес, большая часть правительства России и президент Путин имеют одинаковый взгляд на дело Калви, — считает Родзянко. Отвечая на вопрос, в чем выражается это совпадение, он отметил, что хозяйственные споры лучше решать в гражданском праве, а не в уголовном.

Москва заинтересована в наращивании экономических связей с США и настроена улучшать инвестиционный климат, — заявил американским предпринимателям министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров добавил, что Россия ждет традиционного активного участия американских бизнесменах в различных экономических форумах, включая петербургский.