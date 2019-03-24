Президент США официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Дональд Трамп назвал это решение историческим.

Церемония подписания документа состоялась в Белом доме в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Израиле решение Трампа воспринимают как подтверждение уже сложившегося порядка вещей, — сказал «Эху Москвы» социолог из Иерусалима Алек Эпштейн.

Ключевые союзники США на Ближнем Востоке, а также ряд других мировых держав негативно отнесли к заявлению Вашингтона о признании Голанских высот частью территории Израиля, сообщают зарубежные СМИ.

Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт, на территории которых размещены американские военные базы, контролирующие положение дел в регионе, раскритиковали действия Дональда Трампа по «признанию аннексии Израилем Голанских высот», назвав данную территорию «оккупированными арабскими землями», пишет агентство Рейтер. Саудовское государственное информагентство СПА, цитируя соответствующее заявление вышеназванных ближневосточных стран, характеризует этот шаг Вашингтона как «оказывающий негативное воздействие на мирный процесс, безопасность и стабильность в регионе». Турецкое информагентство АНАДОЛУ отмечает, что решение Трампа противоречит сразу нескольким резолюциям ООН по этому вопросу. Агентство приводит мнение председателя Совета Европы, подтвердившего неизменность позиции ЕС о непризнании Голанских высот как территории Израиля, а также цитирует исходящие от министерств иностранных дел Великобритании и Китая призывы соблюдать установленные нормы международного права.

Организация Human Rights Watch обращает внимание на то, что фактическое отрицание Соединенными штатами оккупации Израилем Голанских высот будет лишь способствовать дальнейшему нарушению прав человека на этой территории.