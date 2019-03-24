Социолог Эпштейн: Голанские высоты под контролем Израиля – это залог стабильного развития этой территории в будущем

Голанские высоты под контролем Израиля – это залог стабильного конструктивного развития этой территории в будущем. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский историк, социолог Алек Эпштейн.

«Решение президента Трампа о признании существующего статуса-кво правильное. На этой земле гармонично сосуществуют евреи и друзы, там немало выходцев из Советского Союза. Очень надеюсь, что за решением президента Трампа, другие государства признают тот исторический факт, что Голанские высоты под контролем Израиля – это залог конструктивного развития этой территории в будущем для мира и стабильности Ближнего Востока в целом», — сказал он.

Президент Дональд Трамп подписал прокламацию о признании Голанских высот за Израилем. Эту в прошлом сирийскую территорию Израиль формально занимал с 1967 года и аннексировал законом Кнессета в 1981 году.