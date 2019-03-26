Президент Мексики потребовал извинений от испанского короля и Папы Римского за преступления при завоевании страны

Президент Мексики потребовал извинений от испанского короля, а также Папы Римского за преступления при завоевании страны 500 лет назад. Об этом Лопес Обрадор рассказал в видео, которое снято на фоне руин Комалькалько – древнего города цивилизации майя. Как сообщает издание «Эль Паис», испанское правительство выразило глубокое сожаление по поводу обращения мексиканского президента, поскольку прибытие испанцев на территорию Мексики 500 лет назад нельзя оценивать по современным нормам.