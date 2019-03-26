Уголовное дело возбудили после изъятия документов в театре «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Следственные действия проводятся с утра. В них участвуют сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и экономическим преступлениям Московской области. Ранее сообщалось, что бывшего директора театра Игоря Соколова увезли на допрос.
Актер театра «ФЭСТ» Дмитрий Сотников рассказал в эфире РБК некоторые подробности.
Сейчас бывший директор театра Игорь Соколов находится на допросе.