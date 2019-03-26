В матче регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 5:4

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров забросил очередную шайбу и еще на шаг приблизил себя и команду к рекордным достижениям.

Тампа и ее лидер в нынешнем сезоне без преувеличения творят историю. Молнии победили в регулярке в 59-й раз. До абсолютного рекорда Детройта – 62 победы – осталось всего ничего. Выиграть три матча из пяти оставшихся – вполне посильная задача для Тампы.

Что же касается Кучерова, то теперь у форварда 121 очко – 38 голов и 83 результативные передачи. Чтобы сравнятся с лучшим в истории российским результатом Александра Могильного Никите осталось набрать 6 баллов. Еще меньше – чтобы стать самым результативным игроком 21 века. Здесь лидерство удерживает Джо Торнтон, набравший по системе гол+пас 125 очков.

Свой следующий матч Тампа проведет против действующего обладателя Кубка Стенли – Вашингтона.