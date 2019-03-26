Компания «Форд» может закрыть свой автозавод во Всеволожске

Возможно, что от выпуска автомобилей в Ленинградской области «Форд» откажется уже летом этого года.

Окончательные планы реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers станут известны завтра. Возможно, что компания полностью откажется от выпуска в России легковых автомобилей. Предполагается, что для этого она закроет или продаст заводы во Всеволожске и Набережных Челнах. Завод в Елабуге могут сохранить для выпуска легких коммерческих автомобилей. Источники газеты «Коммерсант» рассказали, что продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо, в отличие от коммерческих. Производство и продажи далеки от объемов, которые необходимы для того, чтобы обеспечить рентабельность. Напомню, завод во Всеволожске открыли в начале 2000-х годов. В него вложили более трёхсот миллионов долларов. Там выпускают седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, а также седаны Ford Mondeo. Сейчас на предприятии работает около 3 тысяч человек. Завод может производить в год примерно 125 тысяч автомобилей, но в последнее время площадку не использовали на полную мощность, а наоборот сокращали производство. Кроме России, основные рынки сбыта всеволожского завода – это Белоруссия и Армения.

В администрации Ленинградской области сообщили, что знают о ситуации на заводе во Всеволожске, но прокомментируют ее после того, как решение будет принято.