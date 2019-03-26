Кремль: Решение США по Голанским высотам будет иметь негативные последствия для Ближнего Востока

Решение США по Голанским высотам будет иметь негативные последствия для Ближнего Востока, — считают в Кремле. Это еще один шаг Вашингтона, который сделан в нарушение международного права, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Это ухудшит положение США в мусульманском мире, — считает академик РАН Алексей Арбатов.

Контроль над Голанскими высотами – одна из гарантий безопасности Израиля, — добавил Арбатов.