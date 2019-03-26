Facebook удалил около двух тысяч страниц, связанных с Россией

В их числе оказались группы и пользователи, рассылающие спам и рассказывающие о новостях с Украины.

Большинство заблокированных страниц, групп и учетных записей соцсеть уличила в распространении спама. Малая часть материалов удаленных аккаунтах была посвящена украинским новостям, в том числе о конфликте в Донбассе, местной и региональной политике, украинскому патриотизму, проблеме беженцев; украинским военным; ситуации в Крыму и коррупции.

На странице американской компании в интернете говорится, что Facebook поделился информацией по некоторым публикациям с правоохранительными органами и властями. Корпорация привела в пример несколько постов на русском языке, которые показались подозрительными и привели к блокировке страниц. Две публикации – это реклама моментальных заработков в интернете, женщинам предлагается зарабатывать в должности менеджера, не выходя из дома. Еще один пример – группа на украинском языке с названием «российско-украинская война».

Facebook также заблокировал около тысячи аккаунтов из Ирана, Косово и Македонии.

В начале года Facebook удалил более 500 аккаунтов, которые делились новостями агентства «Россия сегодня» и российского онлайн-агентства Sputnik.