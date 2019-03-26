В Магасе начался митинг, участники которого протестуют против изменений в закон о проведении референдумов в Ингушетии

Акция согласована властями. На площади собрались около 10 тысяч человек, — сообщает Кавказский узел со ссылкой на одного из участников митинга Магомеда Муцольгова. По его словам, акция проходит без происшествий при том, что в городе огромное количество силовиков.

Поправки в закон внесены в парламент Ингушетии. Действующая редакция обязывает выносить на референдум в том числе и изменения границ республики. Второе чтение поправок было назначено на 28 марта, однако, глава республики Юнус-Бек Евкуров отправил документ на доработку.