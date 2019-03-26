Все больше стран выступают с осуждением Дональда Трампа, который признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами

США обвиняют в игнорировании международного права и решений Совбеза ООН. Арабская умма переживает черный день из-за действий Вашингтона, заявил президент Ливана. По мнению Мишеля Ауна, ни один иностранный лидер не имеет права так распоряжаться территориями зарубежного государства.

В МИД Бахрейна опасаются, что Америка подрывает усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. В Саудовской Аравии подписание Трампом декларации назвали попыткой навязать свершившийся факт, который однако не меняет фактов. Осудил Белый дом и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Китай выступает против односторонних действий, подменяющих факты. В Пекине напомнили, что Голанские высоты являются оккупированной сирийской территорией, и Израиль должен вывести оттуда войска согласно резолюциям Совета безопасности ООН.

В российском МИД не исключили нового витка напряженности в регионе из-за решения Дональда Трампа. Официальный Дамаск назвал подписание декларации вопиющим нападением на суверенитет Сирии.