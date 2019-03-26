Иностранные ученые попросили президента России Владимира Путина допустить специалистов к китам в Приморье

Они обеспокоены состоянием животных, содержащихся в неволе.

Более 30 ученых из разных стран мира предложили свою помощь в реабилитации косаток, находящихся в так называемой «китовой тюрьме» в бухте Средняя около Находки. В письме, адресованном российскому президенту, они отметили, что животные содержатся в неприемлемых условиях. Их состояние продолжает ухудшаться, об этом свидетельствует доклад биологов и ветеринаров, сравнивших снимки китов, сделанные с интервалом в 1,5 месяца. Ученые просят допустить международных экспертов к китам, чтобы они могли помочь улучшить условия в вольерах и подготовить косаток и белух к возвращению в места их обитания. Авторы обращения также выразили надежду, что российские власти предотвратят будущие отловы. Судьбой животных в «китовой тюрьме» обеспокоены не только ученые, экологи и зоозащитники — с просьбой отпустить косаток к Владимиру Путину также обращались известные актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран.

По данным экологов, косаток и белух выловили в Охотском море в прошлом году в том числе для продажи в Китай. По факту незаконного отлова и жестокого обращения с китами возбуждены уголовные дела.