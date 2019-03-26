Лаборатория Касперского: Каждый третий ребенок в РФ сталкивался с кибербуллингом или травлей в интернете

Каждый третий ребенок в России сталкивался с кибербуллингом или травлей в интернете, однако о проблеме известно только каждому 10-му родителю, — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе Лаборатории Касперского.

По словам экспертов, с последствиями кибербуллинга детям приходится справляться в реальном мире — примерно в половине случаев ребенок переживает сильный стресс и у него снижается самооценка.