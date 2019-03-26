Суд отклонил жалобу защиты на возбуждение уголовного дела о нарушениях при проведении митингов к активисту Егорову

Бабушкинский суд Москвы отклонил жалобу защиты на возбуждение уголовного дела о неоднократных нарушениях при проведении митингов в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова. Он протестует против мусорного полигона «Воловичи».

Домашний арест активисту продлен до 25 мая.

Сегодня суд в Коломне слушает дело политика Дмитрия Гудкова, который также выступает против открытия мусорных свалок и строительство мусоросжигательных заводов в Подмосковье.