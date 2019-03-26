Строительство Центральной кольцевой автодороги в Москве может потребовать дополнительно 45 миллиардов рублей

В противном случае магистраль встанет в пробках.

Эксперты «Автодора» обнаружили на ЦКАДе 11 критических участков, которые, вероятно, будут провоцировать затруднения на дороге. Об этом газете «Ведомости» рассказал человек, близкий к госкомпании. Где-то необходимо построить пешеходные переходы, где-то – транспортные развязки, обходы, реконструировать мосты. Иначе заторы в этих точках будут тормозить весь ЦКАД, и смысл дороги, которая призвана оттянуть грузовой транспорт из Москвы, теряется. На эти работы уйдут десятки миллиардов рублей. Деньги придется выделить из бюджета, поскольку большая часть проблемных зон сконцентрирована на единственном бесплатном участке Центральной кольцевой автодороги, и переложить расходы на инвесторов не получится. Окончательная стоимость будет известна только после того, как проект, который «Автодор» разрабатывает за свой счет, пройдет Главгосэкспертизу. Отмечу, что на весь ЦКАД изначально планировали потратить 300 миллиардов рублей, однако два года назад проект подорожал на 13 миллиардов.

Четырехголосную дорогу вокруг Москвы протяженностью 530 километров начали строить в 2014 году. В начале февраля в Счетной палате сообщили, что построить магистраль в срок не удастся