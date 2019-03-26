Z Архив новостей новости
5 6 6 545
11:03, 26 марта 2019

Алтайский Минобрнауки намерен вернуть на работу учительницу, уволившуюся после публикации фотографии в купальнике

Между тем барнаульские власти утверждают, что женщину не заставляли уходить из школы и даже просили остаться.

Министерство образования Алтайского края поручило местным властями разобраться в истории с увольнением Татьяны Кувшинниковой. В ведомстве сказали, что женщина пропагандирует здоровый образ жизни и не оставят ее без работы. Барнаульские власти начали проверку по факту случившегося. В мэрии утверждают, что учительница уволилась по собственному желанию и оставлять работу ее никто не заставлял. Как пишет «Интерфакс», после недовольства родителей из-за фотографии в соцсетях, директор просто объяснила Кувшинниковой, что не все могут понять такие снимки. После этого преподаватель приняла решение уйти, хотя ее просили остаться.

Между тем по версии педагога, ей пришлось уволиться после давления. Как она сама рассказала ТАСС, на ее уроках начались постоянные проверки, и Кувшинникова решила, что не готова работать в таких условиях.

На снимке, который стал причиной увольнения Кувшинниковой она запечатлена в коротком платье на фоне зимнего пейзажа. Сообщается, что фото сделано после спортивного мероприятия, а сама педагог состоит в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Сила — в правде. И она за нами Налицо наглядная демонстрация того, по каким правилам собирается играть Америка – кого хотим, того и признаем. Будь то столица, территория или президент другого государства…

5 136 6 10067 24.03
Kполитика, рф, сша, мнения
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Крым не наш Воспользовавшись тем, что в своих братьев украинцы не готовы были стрелять, опираясь на значительное преимущество в силе, так называемые «зеленые человечки» оккупировали Крым…

5 188 6 50519 19.03
Kкрым, политика, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Эти два миллиона человек имели право уйти в Россию со своей землей Эти люди имели право на самостоятельное решение. Это их земля. Это не земля Петра Порошенко, это не земля Ющенко, это не земля Юлии Тимошенко…

5 548 6 53591 21.03
Блоги

Кусок эфира

Сергей Алексашенко: Крым – темная полоса в российской истории Россия, оставаясь страной-агрессором, страной, которая удерживает часть территорий чужих, не имеет шанса присоединиться к Европе. И вот этот водораздел будет расти…

5 252 6 41967 19.03
Kкрым, рф, украина, передачи, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто виноват в «торможении развития киевского метро»? После известных событий Европа и Америка заботливо помогают Украине. Нас же заботливо окружили всеми мыслимыми экономическими санкциями. Но при этом, строительство метро набрало рекордные темпы…

5 179 6 20479 21.03
Kукраина, рф, политика, метро, строительство, фото, мнения
Блоги

Кусок эфира

Максим Шевченко: Караджич не более преступник, чем западные лидеры Их задача была развалить Югославию, развалить Балканскую федерацию. Потому что в ЕС не должно быть других федераций, кроме европейского Союза…

5 60 6 7871 21.03
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Россия: не Восток — и не Запад? Восточные ценности – не наши, на уровне мировосприятия и потому безоговорочно, в чем на свежем примере лишний раз и довелось убедиться. Западные? С ними сложнее…

5 40 6 5552 22.03
Kполитика, казахстан, рф, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Сговора не было, но Мюллер не оправдал Трампа полностью Нужно понимать важную деталь — никто не ожидал от Мюллера, что он вынесет обвинения в отношении президента, что бы тот ни совершил…

5 157 6 22098 25.03
Kсша, трамп, расследования, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист

Крымчане никогда не чувствовали себя частью Украины. Это не предательство. Предательство – это был 1954 год…

5 169 6 25776 20.03
#слушать 36:48 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Параллели напрашиваются сами собой Как бы не пришлось нам снова пересчитывать союзников, когда Казахстан закончит перестановку главных фигур в своем истеблишменте…

5 64 6 19862 19.03
Kказахстан, политика, назарбаев, рф, мнения
Блоги

Кусок эфира

Людмила Нарусова: Я за патриотизм, но без военного привкуса Я не считаю, что это лучшее воспитание детей, патриотическое в том числе — учить детей метать гранаты…

5 67 6 10595 22.03
Блоги

Спецпрокурор Мюллер: Расследование подтвердило, что Россия вмешивалась в американские выборы Трамп и его окружение не участвовало в сговоре с Кремлем…

5 93 6 15197 25.03
Kсша, трамп, рф, расследования, политика, документы, события
Блоги

Антон Красовский журналист

Он так и не смог выкарабкаться из общей русской нынешней тоски 20 лет он жил в пустоте. Человек, который мог править Россией и уж точно управлял невероятно сложными огромными процессами на телевидении вдруг оказался никому не нужен. Забыт. Брошен…

5 119 6 59150 19.03
Kпамять, тв, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Нереальная победа и реальное поражение Никакого путинского большинства в России не существует, а есть абсолютное большинство россиян, которые отодвинуты от управления страной…

5 230 6 75528 19.03
8читать ;смотреть
Kвласть, общество, политика, путин, выборы, оппозиция, видео, мнения
Интервью Персонально ваш

Сергей Алексашенко гость: Сергей Алексашенко экономист (по skype)

Майкл Калви мучительно ищет ответы на эти два вопроса, что лучше – свобода или несвобода и, если свобода лучше, сколько она стоит…

5 45 6 14565 19.03
#слушать 45:18 8читать ;смотреть $скачать 10.4 МБ
Kэкономика, политика, видео, передачи
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Когда и где учиться бросать гранату? Когда и где учиться бросать гранату? Вновь пошли разговоры о том, как плохо, что в наших школах нет начальной военной подготовки. Что дети не умеют бросать гранаты. И это вызвало насмешливую реакцию. На самом деле все не так просто…

5 77 6 14248 24.03
8читать ;смотреть
Kшкола, общество, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

В московской квартире найден мертвым генерал-майор ФСБ По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено, мужчина скончался сам, криминальной составляющей нет…

5 33 6 8033
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2014-й год — это дата третьего окончательного развала Российской империи. Мы потеряли возможность того, что называется мягкая власть…

5 193 6 125250 23.03
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Голосование

3070957
Процессы из школьного учебника. Россия, XIX век
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 5466 24.03
Блоги

Алексей Навальный политик

Отвечаю Максиму Галкину Максим, вы подаёте дело так, будто Соловьёв — звезда наподобие Опры. Это не так…

5 407 6 329214 22.03
Kполитика, телевидение, общество, пропаганда, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог, профессор МГИМО

+ Куда идет Россия? Куда идет Россия? Политический прогноз на 2019-2020 годы…

5 156 6 156556 20.03
Kполитика, власть, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7713754
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3958622

Сегодня в эфире