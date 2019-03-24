В суде Иркутска продолжится рассмотрение иска в связи со строительством завода по производству воды на Байкале

В суде Иркутска продолжится рассмотрение иска природоохранной прокуратуры в связи со строительством завода по производству питьевой воды на озере Байкал. Прокуратура выявила множество нарушений.

Ситуация с загрязнением Байкала катастрофическая, проблему необходимо решать как можно скорее, — сказал в эфире «Эха Москвы» шоумен Сергей Зверев, который участвовал в одиночном пикете на Красной площади в защиту Байкала.

Сергей Зверев считает, что строительство завода не улучшит жизнь местных жителей. Новые рабочие места создаются не для россиян, а для китайцев, — уверен шоумен.