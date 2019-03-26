Лондонский международный арбитраж поддержал главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви в споре о контроле над банком «Восточный», — сообщает газета Файнэншнл Таймс. Она напоминает, что Калви находится под арестом в России. В Baring Vostok считают, что дело против Калви инициировал совладелец «Восточного» Артем Аветисян. Сам банкир, впрочем, свою причастность отрицает.

Лондонский арбитраж постановил, что Аветисян должен отказаться от попыток исполнения колл-опциона, что означало бы переход контроля над банком к нему и его партнерам. По решению суда Baring Vostok имеет право обратиться с иском к компании Аветисяна.