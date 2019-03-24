Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск Владимира Жириновского к журналисту Файнэншнл Таймс Чарльзу Кловеру

Останкинский районный суд Москвы сегодня рассмотрит иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к журналисту Файнэншнл Таймс Чарльзу Кловеру. По мнению Жириновского, книга Кловера порочит честь и деловую репутацию партии и его лично, — рассказал «Эху Москвы» адвокат ответчика Ильнур Шарапов.

В качестве возмещения морального вреда Жириновский требует один миллион рублей, — добавил адвокат.