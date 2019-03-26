Более 30 ученых из разных стран направили письмо Путину, выразив обеспокоенность состоянием косаток и белух

Более 30 ученых из разных стран мира направили письмо президенту России, в котором выразили серьезную обеспокоенность состоянием косаток и белух в бухте Средняя. Авторы письма просят допустить международных специалистов в вольеры для оценки состояния животных и их лечения.



О том, что в приморской бухте Средняя находятся 11 косаток и 90 белух, стало известно в ноябре прошлого года. С просьбой отпустить животных к Путину обращались актриса Памела Андерсон, модель Наталья Водянова, океанолог Жан-Мишель Кусто и другие известные люди, — напоминает РБК.