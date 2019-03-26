Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры

Неожиданное решение 30-летнего ирландца повергло в шок всех фанатов ММА.

Король эпатажа остался верен себе.

— Привет, ребята. У меня быстрое объявление. Я решил завершить свою карьеру в спорте. С меня всем Пина калада— написал Конор на своей странице в Twitter.

Макгрегор является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сразу в двух весовых категориях. Его эксцентричные выходки и взбалмошное поведение не оставляли равнодушными никого. Во многом благодаря ирландцу популярность ММА заметно выросла в последние годы.

Свой последний бой в главном промоушене смешанных единоборств Конор провел прошлой осенью против россиянина Хабиба Нурмагомедова, проиграв в четвертом раунде.

После боя вспыхнула драка, и Макгрегор заработал дисквалификацию. Которая должна была завершиться в апреле.