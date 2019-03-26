Алтайский Минобрнауки намерен вернуть на работу учительницу, уволившуюся после публикации фотографии в купальнике

Между тем барнаульские власти утверждают, что женщину не заставляли уходить из школы и даже просили остаться.

Министерство образования Алтайского края поручило местным властями разобраться в истории с увольнением Татьяны Кувшинниковой. В ведомстве сказали, что женщина пропагандирует здоровый образ жизни и не оставят ее без работы. Барнаульские власти начали проверку по факту случившегося. В мэрии утверждают, что учительница уволилась по собственному желанию и оставлять работу ее никто не заставлял. Как пишет «Интерфакс», после недовольства родителей из-за фотографии в соцсетях, директор просто объяснила Кувшинниковой, что не все могут понять такие снимки. После этого преподаватель приняла решение уйти, хотя ее просили остаться.

Между тем по версии педагога, ей пришлось уволиться после давления. Как она сама рассказала ТАСС, на ее уроках начались постоянные проверки, и Кувшинникова решила, что не готова работать в таких условиях.

На снимке, который стал причиной увольнения Кувшинниковой она запечатлена в коротком платье на фоне зимнего пейзажа. Сообщается, что фото сделано после спортивного мероприятия, а сама педагог состоит в краевой федерации закаливания и спортивного зимнего плавания.