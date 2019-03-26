Первое судебное решение по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированный митинг вынесли в Калининграде

Закон, предусматривающий ответственность за эти действия, был принят в конце прошлого года.

30 тысяч рублей штрафа назначили 18-летнему Ивану Лузину, активисту штаба политика Алексея Навального. Центральный районный суд Калининграда согласился с доводами полиции, которая утверждала, что Лузин провел неразрешенный пикет и вовлек в него двух несовершеннолетних девушек, они младше его всего на пару лет. Речь шла об акции 7 февраля, когда активисты встали с плакатами против пыток напротив здания администрации города. Сам Лузин отмечал, что пикета как такового и не было – они успели лишь сделать несколько фотографий, после чего ушли с площади Победы. Несмотря на это, в середине марта его оштрафовали за организацию несанкционированной акции, а теперь и за вовлечение подростков, хотя доказательств того, что именно Лузин привлек их к участию, представлено не было. Адвокат активиста сообщил агентству «Интерфакс», что это решение будет обжаловано во всех инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, что соответствующий закон был принят в конце прошлого года. Поводом для него стали акции оппозиционера Алексея Навального, в которых принимали участие в том числе несовершеннолетние сторонники политика.