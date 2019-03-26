Лондонский Арбитражный суд вынес решение в пользу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви в споре об опционе на акции банка «Восточный» — сообщает Файнэншнл Таймс. Таким образом Baring Vostok получил право выступить с иском против компании совладельца банка, Артема Аветисяна.

Напомним, Майкл Калви и еще несколько сотрудников Baring Vostok арестованы в России. По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Свою вину никто не признал.