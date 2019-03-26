Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Рауфу Арашукову

Сенатор от Карачаево-Черкесии обвиняется в участии в преступном сообществе, организации убийства и давлении на свидетеля.

На сегодняшнем заседании следствие будет ходатайствовать о продлении меры пресечения Арашукову и другим фигурантам до 30 июня. Об этом сообщает РИА Новости. На данный момент под стражу взяты девять человек: кроме самого члена Совета Федерации, по делу проходят его отец Рауль Арашуков, а также их родственники и друзья, занимающие различные должности в газовых предприятиях Северного Кавказа.

Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо во время заседания верхней палаты. Сенатор был арестован в тот же день. По версии следствия, он причастен к убийствам замглавы движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Оба преступления были совершены в 2010 году. По данным источника РБК, всего же в деле фигурирует пять убийств. Что касается отца Арашукова, то его заподозрили в хищении природного газа.

Рауф Арашуков своей вины не признает и считает обвинения политическим заказом.