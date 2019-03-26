Министерство просвещения России поручило местным властям разобраться в причинах увольнения учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой. Причиной конфликта стали фото в купальнике и вечернем платье.

Между тем, в Комитете по образованию Барнаула утверждают, что учителя увольняться никто не заставлял. Более того, руководство школы уговаривало Кувшинникову остаться хотя бы до конца четверти.

В Министерстве образования Алтайского края не видят ничего предосудительного в фотографиях. Руководитель ведомства Максим Костенко пообещал помочь Кувшинниковой с работой.