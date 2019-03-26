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09:03, 26 марта 2019

Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

О том, что Голанские высоты следует признать территорией Израиля, Дональд Трамп впервые заявил в твиттере на прошлой неделе. Но заявление это было сделано достаточно двусмысленно, и никто не понял, анонсировал ли таким образом Трамп свое официальное решение или нет. В понедельник выяснилось, что да — в присутствии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Трамп в Белом Доме подписал прокламацию о признании голанских за Израилем — эту в прошлом сирийскую территорию Израиль формально занимал с 1967 года — с момента окончания шестидневной войны, и аннексировал законом Кнессета в 1981 году. ООН сразу же после этого приняла резолюцию, не признающую аннексию.
Израильское правительство лоббировало решение о признание голанских высот Вашингтоном последние несколько недель. Во время вчерашней церемонии в Белом Доме Нетаньяху назвал Дональда Трампа одним из величайших лидеров не-иудеев, кто сделал прокламацию от имени еврейского народа. «У Израиля, — сказал Нетаньяху Трампу, — никогда не было лучшего друга, чем вы». Израильский премьер подчеркнул, что агрессивные действия Ирана и террористических групп, включая Хезболлу, в южной Сирии делают Голанские Высоты потенциальной площадкой для атак на Израиля, поэтому так важно было признать эту территорию.

Но конечно, еще важнее то, что 9 апреля в Израиле состоятся выборы, шансы на которых у Нетаньяху сильно пошатнулись после того, как ему были предъявлены официальные обвинения в коррупции. Признание голанских высот — лучший подарок Трампа Нетаньяху к выборам, пишут американские СМИ.

Решение Дональда Трампа осудило правительство Сирии, назвав это агрессией против территориальной целостности страны, и не признала ООН — Генсек организации Антонио Гутьеррес заявил, что «однозначный статус Голанских высот не изменился».

ОТВОДКА:
Воздавая похвалу Дональду Трампу, Беньямин Нетаньяху сравнил президента США с древним персидским царем Киром Великим. Госсекретарь США Майк Помпео, находясь на прошлой неделе с визитом в Израиле и отвечая на вопрос, считает ли он Трампа новой Эсфирью (библейской героиней, уговорившей персидского царя не вырезать евреев), ответил, что «как христианин», он верит, «что такое определенно возможно».



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