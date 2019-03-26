Массовые протесты ожидаются сегодня в Ингушетии

Местные жители недовольны законопроектом о референдуме, которые сейчас рассматривается в республиканском парламенте.

Демонстрация в Магасе фактически станет продолжением выступлений, которые проходили в республике в октябре прошлого года. Тогда Ингушетия и Чечня договорились о закреплении границ и передаче территорий, что вызвало недовольство жителей, чьим мнением власти пренебрегли. Легитимность соглашения позже подтвердил Конституционный суд России.

В марте местные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект о референдуме. Оппозиция предложенной версией документа осталась недовольна и подала заявку на массовую акцию. Власти согласовали площадку в Назрани, после долгих споров одобрили перенос мероприятия в Магас. Глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров в минувшие выходные обвинил организаторов в попытке столкнуть жителей с силовиками. По его мнению, выражение своего недовольства на митингах противоречит менталитету ингушского народа.

В полиции ранее обещали наказать тех, кто призывал к участию в несогласованной акции.