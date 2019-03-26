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09:00, 26 марта 2019

Больше 30-ти миллиардов рублей может уйти на реализацию законопроекта о так называемом «суверенном рунете»

Средства включены в проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика», пишет РБК. Сумма, предположительно, не окончательная.

Создание изолированного интернета в России – инициатива сенаторов Клишаса и Боковой, а также депутата Лугового – требует всё больше средств. Только 20 с лишним миллиардов рублей предусмотрено на закупку оборудования. Ещё примерно половина может уйти на разработку программно-аппаратных средств для сбора информации, в том числе, об интернет-адресах и маршрутах трафика, а также их мониторинга. В прошлом месяце Клишас называл цифру в 20 миллиардов, теперь она увеличилась ещё на 10 миллиардов. И судя по всему это не предел, пишет РБК. Крупнейшие участники рынка не знают окончательной суммы затрат. В Ростелекоме сказали, что прорабатывают вопрос стоимости такого оборудования. В некоммерческой организации «Цифровая экономика», которая отвечает за программу, комментировать эту тему не стали. Два источника РБК, знакомые с ходом её реализации подтвердили, что включение этих средств в проект утвердило правительство. Законопроект об автономном сегменте российского интернета Госдума приняла в первом чтении в феврале. Дата второго, основного чтения пока не определена. Авторы объясняют необходимость изоляции российского сегмента интернета «внешними угрозами».

В Москве и ряде других городов прошли митинги и пикеты против инициативы изолировать российский интернет. Акция на проспекте Сахарова несколько недель назад собрал по разным оценкам от шести до 15-ти тысяч человек.



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