Министр образования и науки Алтайского края заступился за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко заступился за барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, которую вынудили уволиться из школы за фото в купальнике и вечернем платье.

Снимки не понравились одному из родителей. Он пожаловался директору. Руководитель учебного заведения предложил педагогу уволиться по собственному желанию в связи с аморальным поведением.

Министр образования призвал участников конфликта быть терпимее и сохранять выдержку, но при этом не осудил директора школы. Костенко пригласил уволенную учительницу на прием и заверил, что сможет найти для нее достойное место работы, — сообщает Znak.com.