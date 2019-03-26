Организация американских государств осудила прибытие в Венесуэлу российских военных

В ее заявлении говорится, что Москва использует инструмент запугивания. Безрассудной эскалацией конфликта назвал этот шаг источник агентства Reuters в американском Госдепартаменте. Ранее венесуэльская газета El Nacional сообщила о том, что страну прилетели два российских транспортных самолета, которые доставили сотню военных во главе с генералом и неизвестный груз. Президентом Венесуэлы власти России считают Николаса Мадуро, а США и ряд других стран— лидера оппозиции Хуана Гуайдо.