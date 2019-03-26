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07:30, 26 марта 2019

Строительство Центральной кольцевой автодороги вокруг Москвы потребует еще 45 миллиардов рублей

Деньги придется выделить из бюджета на расширение еще не построенной трассы. В противном случае, она встанет в пробках, пишет газета «Ведомости». Проектом занимается госкомпания «Автодор». Два года назад говорили, что на строительство дороги уйдет более 300 миллиардов рублей. Но как признала Счетная палата, окончательная смета неизвестна, а сроки работ срываются из-за низкого качества проекта и длительных процедур изъятия земельных участков. Полностью ЦКАД должна быть открыта осенью 2021 года.



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