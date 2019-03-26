Госдума и Совет Федерации не смогли договориться о сроках вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых домах

Этот вопрос пыталась решить согласительная комиссия, в которую вошли члены обеих палат парламента. Обсуждение закона о хостелах депутатами и сенаторами продолжалось около часа. Оно было инициировано после того, как Совет Федерации отклонил законопроект о хостелах в действующей редакции.

Камнем преткновения стал вопрос сроков вступления в силу документа. В Госдуме настаивают на временной отсрочке до 1 июля этого года. Как уверяет глава комитета нижней палаты парламента по ЖКХ Галина Хованская, сенаторы взяли тайм-аут для обсуждения выдвинутой депутатами даты.

Хотя ранее в Совете Федерации предлагали отодвинуть запрет хостелов в жилых домах как минимум до следующего года. При этом Хованская подчеркнула: если сенаторы не согласятся с этим предложением, Госдума преодолеет вето, и документ направится напрямую на подпись президенту.

Для этого необходимы две трети голосов парламентариев, в то время как у одной Единой России их более 75%. По мнению Хованской, сенаторам это «невыгодно». Следующее заседание согласительной комиссии назначено на среду.

Законопроект о хостелах предусматривает, что их, за некоторыми исключениями, нельзя будет располагать на жилых площадях многоквартирных домов. Для размещения хостелов, согласно документу, помещение необходимо будет перевести в разряд нежилого.