Мособлсуд рассмотрит жалобу защиты на арест бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга

«Когда в сети появилось скандальное видео, в котором Горринг рассказывал о нарушениях на своем посту, в Минприроды были сильно удивлены увиденным», — об этом «Эху Москвы» рассказывала представитель министерства Наталья Хлопунова.

Уголовное дело против Горринга было возбуждено уже по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности. По утверждению Следственного комитета, Горринг был посредником при передаче взятки в размере 5 млн рублей еще восемь лет назад, когда его звали Руслан Ганижев.