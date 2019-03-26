Европарламент проголосует по новой директиве об авторском праве

Противники реформы утверждают, что она может привести к насаждению цензуры в сети. Реформу копирайта называют одним из самых противоречивых законопроектов, которые приходилось рассматривать восьмому созыву Европарламента. Самые серьезные споры вызвали два положения документа.

Прежде всего, речь идет об ответственности для интернет-платформ за нарушающий копирайт контент, публикуемый пользователями. Еще один вызывающий вопросы момент – так называемый «налог на ссылки». Эта статья обязует онлайн-платформы платить новостным организациям за ссылки на их материалы.

Против принятия документа выступают интернет-активисты и крупные игроки рынка, включая YouTube, Google и Wikipedia. Критики инициативы предупреждают, что она может привести к расцвету цензуры, потому что интернет-платформам придется ввести фильтры для публикации пользовательского контента. Как отмечает Международное Французское радио, митинги против законопроекта состоялись в Германии, Италии, Франции и ряде других стран.

За принятие инициативы выступают многие европейские журналисты, поскольку одна из статей законопроекта позволит новостным сайтам брать с интернет-платформ и агрегаторов плату за использование цитат и ссылок на материалы.