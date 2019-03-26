Владимир Жириновский будет сегодня судиться из-за обвинений в связях с КГБ

Ответчиком выступает британский журналист, возглавлявший в России бюро газеты Financial Times. Книга Чарльза Кловера «Черный ветер, белый снег. Новый расцвет национальной идеи» на русском языке вышла два года назад. Лидера ЛДПР возмутила одна следующая фраза: ходили упорно слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ. Политик считает, что утверждение наносит вред его репутации и просит взыскать с журналиста один миллион рублей. Также он ждет публикации опровержения в любом российском СМИ.

Иск Жириновского рассматривается Останкинским судом с конца прошлого года. Чарльз Кловер уже давно перебрался в Китай и возглавляет там бюро Financial Times. Изначально, ответчиком было выбрано издательство «Фантом-пресс». Адвокат компании, что слов, порочащих честь политика и его партии в целом, нет. Издательство позже исключили из ответчиков. Жириновский может рассчитывать лишь на компенсации от самого журналиста.

Жириновский неоднократно подавал иски о защите чести и достоинства против изданий, журналистов и политиков. Около 10 лет назад лидер ЛДПР проиграл суд экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. Его обязали выплатить один миллион рублей.