В Иркутске продолжится рассмотрение дела о заводе по производству питьевой воды на озере Байкале

В середине марта суд приостановил строительство в поселке Култук из-за экологических нарушений. С иском в суд обратилась Западно-Байкальская межрайонная

природоохранная прокуратура. Она выявила множество нарушений в разрешительной документации и на стройплощадке. Надзорное ведомство хочет аннулировать разрешение на строительство, а местные власти говорят об отсутствии перспектив у проекта. Решение суда ожидается в течение ближайших двух — трех недель, сказала ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Возведением завода по производству бутилированной воды для экспорта в прибайкальском поселке Култук занимается компания «АкваСиб», принадлежащая китайскому инвестору. Экологи обеспокоены тем, что эта стройка создает угрозу для живущих вокруг озера животных. Основные претензии ученых и общественников касаются пострадавших Таловских болот.

Местные жители проводят акции и собирают подписи против строительства завода. В минувшее воскресенье митинги в защиту Байкала прошли во многих городах России, в том числе в Иркутске и Москве.

В «АкваСибе» уверены, что приостановка строительства не скажется на сроках введения завода в строй. Первую очередь планируется запустить в конце этого года.