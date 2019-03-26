США официально признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами

Соответствующую декларацию американский президент Дональд Трамп подписал в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Целый ряд государств не поддержал решение Трампа признать израильский суверенитет над Голанами. Одной из первых на эти действия США отреагировала Сирия, которая оспаривает принадлежность региона. В Дамаске позицию Штатов назвали «вопиющим нарушением территориальной целостности республики».

Кроме того, там выразили мнение, что Вашингтон стал главным врагом всех арабских стран, а ООН утратила доверие и свой статус. Схожую позицию заняли и в Турции. В МИДе страны полагают, что США, признав суверенитет Израиля над Голанскими высотами, пренебрегли международным правом. Не поддержали позицию Вашингтона и в Лиге арабских государств, а также в Евросоюзе. Россия также не признает суверенитет Израиля над Голанами – об этом сообщили в Совете Федерации.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова выразила мнение, что действия Штатов могут привести к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.

Израиль занял Голанские высоты, принадлежавшие Сирии, в ходе Шестидневной войны 1967 года. Через почти 15 лет парламент еврейского государства в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над этим регионом. Совет безопасности ООН не признал это решение.